Abdullah Avcı'dan Dzeko'ya önlem!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu akşam kozlarını paylaşacağı Fenerbahçe için dersini iyi çalıştı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertlilerin 10 gollü yıldızı Edin Dzeko için de özel önlem aldı. Rayyan Baniya'ya, Dzeko'yu marke etme görevi verildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Dzeko'ya önlem!
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04 Kasım 2023 09:54
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe mücadelesine öğrencilerini özel olarak hazırladı. Bu doğrultuda son idmanda özellikle ekstra duran top ve yan top çalışmaları gerçekleştirildi.

Avcı, bu konuda sarı-lacivertli ekibin zaafiyetlerini öğrencilerine tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, savunma hattında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmak istiyor.

BANIYA'YA ÖZEL GÖREV

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Rayyan Baniya, her geçen gün grafiğini yükseltmeye devam ediyor... Milli futbolcu, özellikle hafta içerisinde yapılan idmanlarda konsantre olmuş görüntüsü ile teknik ekibin gözüne girdi. 24 yaşındaki oyuncuya da Fenerbahçe maçı için özel bir görev verildi. Genç futbolcu, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu kıskaç altına alacak.

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