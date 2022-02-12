Abdullah Avcı'dan Dorukhan'a özel görev

Trabzonspor'da Bruno Peres'in cezalı olduğu haftada Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor maçında sağ beke geri dönecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan'dan özellikle savunmadan oyun kurma konusunda daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.
25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor forması ile 8 maçta sağ bek olarak görev aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan'dan özellikle savunmadan oyun kurma konusunda daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.
25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor forması ile 8 maçta sağ bek olarak görev aldı.