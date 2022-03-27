Abdullah Avcı'dan Djaniny ve Cornelius kararı

İstanbul'da yapılan zirvede "İskelet kadroyu koruyalım" diyen Trabzonspor'un hocası, astronomik teklifler gelmediği takdirde Djaniny ve Cornelius'un mutlaka takımda kalmasını istedi. Avcı özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor, bu sezonki oyun istikrarını aynı isimlerle daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Djaniny ve Cornelius kararı
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27 Mart 2022 14:26
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirdiği zirvede önemli kararlar alınırken, kadro planlamasıyla ilgili takımdaki yıldızların durumu da masaya yatırıldı.

Özellikle Djaniny ve Cornelius için şimdiden transfer piyasası hareketlenirken, Abdullah hocanın bu konudaki kararı net... "İskelet kadroyu koruyalım" diyen tecrübeli teknik adam, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü ve hazır bir şekilde gitmenin önemine dikkat çekti.

Hücumdaki jokeri Djaniny

Geçtiğimiz yıldan bu yana Djaniny Semedo konusunda gelen tüm teklifleri geri çeviren Avcı, Yeşil Burun Adalı yıldızı hücumdaki joker adam olarak görüyor. 31 yaşındaki ismi, hem kanatlarda hem de forvet arkasında kullanan ve müthiş bir bağlantı oyuncusu olduğunu söyleyen başarılı hoca, Djaniny profilinde bir futbolcunun kolay kolay bulunamayacağını yönetime iletti. Arap Yarımadası'ndaki kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği Djaniny, bir önceki sezon bonservissiz şekilde kadroya katılmıştı.

Cornelius ilk hedefiydi

Yaz döneminde santrfor listesinde 1. sırada yer alan ve 5 milyon Euro'ya transfer edilen Cornelius'un performansından çok memnun olan Abdullah Avcı'nın, Danimarkalı golcüyü de bırakmaya niyeti yok. Astronomik teklifler gelmediği takdirde Djaniny ve Cornelius için "İkisini de kadroda tutalım" şeklinde rapor veren liderin teknik patronu, bu sezonki takım performansını gelecek dönemde de devam ettirmek hatta daha da geliştirmek adına, kadroda istikrarın korunmasından yana.

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