Abdullah Avcı'dan divan başkanı Sürmen'e ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen'e ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan divan başkanı Sürmen'e ziyaret
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05 Mayıs 2021 16:27
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile divan başkanlık kurulu yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Ahıskalıoğlu ve Mehmet Ongan da ziyarette yer aldı.

Divan başkanı Ali Sürmen, nazik ziyaret için teşekkürlerini ileterek, "Saygıdeğer hocam, göreve geldiğinizden beri göstermiş olduğunuz başarı ortada. Çok daha başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ufak tefek aksaklıklar olur, olacaktır da. Bunları normal karşılıyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Ali Sürmen'e günün anısına isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

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