Abdullah Avcı'dan dikkat çeken rakam!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 deplasman maçında 9 gol attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan dikkat çeken rakam!
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18 Aralık 2023 11:55
Teknik direktör Abdullah Avcı göreve başlamadan önce deplasman maçlarında çok kötü bir istatistik ortaya koyan Trabzonspor, oynadığı son üç deplasman maçında 9 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe, Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında 3'er gol atan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 7 puan toplamayı da başardı. Bordo-mavili ekip, bu süreçte Fatih Karagümrük'le ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta da bu seriyi devam ettirme düşüncesinde olan teknik ekip, özellikle daha fazla pozisyon üretme ve bitiricilik konuları üzerine yoğun şekilde çalışıyor.

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