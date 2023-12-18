Abdullah Avcı'dan dikkat çeken rakam!

Teknik direktör Abdullah Avcı göreve başlamadan önce deplasman maçlarında çok kötü bir istatistik ortaya koyan Trabzonspor, oynadığı son üç deplasman maçında 9 gol atmayı başardı.
Fenerbahçe, Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında 3'er gol atan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 7 puan toplamayı da başardı. Bordo-mavili ekip, bu süreçte Fatih Karagümrük'le ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta da bu seriyi devam ettirme düşüncesinde olan teknik ekip, özellikle daha fazla pozisyon üretme ve bitiricilik konuları üzerine yoğun şekilde çalışıyor.
Fenerbahçe, Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında 3'er gol atan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 7 puan toplamayı da başardı. Bordo-mavili ekip, bu süreçte Fatih Karagümrük'le ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta da bu seriyi devam ettirme düşüncesinde olan teknik ekip, özellikle daha fazla pozisyon üretme ve bitiricilik konuları üzerine yoğun şekilde çalışıyor.