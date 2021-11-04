Abdullah Avcı'dan Caleb Ekuban'a veto!

Trabzonspor'a geri dönmek isteyen Caleb Ekuban'ı teknik direktör Abdullah Avcı'nın veto ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Abdullah Avcı'dan Caleb Ekuban'a veto!
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04 Kasım 2021 11:42
Sezon başında 1.8 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya giden Caleb Ekuban geri dönüyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Ballardini, Ganalı oyuncuyu geride kalan 11 haftada 90 dakika hiç kullanmadı. 2 kez 11'de başlattı. Ekuban yeni takımında, forvet, forvet arkası ve sol açık oynarken skorada katkı yapmadı.

Ekuban'ın, Süper Lig'den birkaç takımla görüşme halinde olduğu bildirildi. Menajerinin Ganalı oyuncuyu Trabzonspor'a da önerdiği ancak Abdullah Avcı'nın dönüşü veto ettiği ise gelen bilgiler arasında. Gervinho'nun sakatlanması üzerine Ekuban'ın menajeri tarafından bordo-mavililere önerildiği ortaya çıktı.


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