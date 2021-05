Abdullah Avcı'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.



Zorluoğlu, Avcı ve beraberindeki Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Göktaş ve Medya Direktörü Can Karyağdı'yı makamında ağırladı.



Heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Zorluoğlu, "Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Siz ve ekibiniz geldikten sonra fark oluşturdunuz. Zor bir dönemde görevi devraldınız ve şu ana kadar gayet başarılı bir süreç yaşandı. Tabii Trabzon şehri şampiyonluk dışında hiçbir sıralamayı başarı saymaz. Dolayısıyla inşallah Trabzonspor'un tekrar zirvede olduğu sezonları yaşamak istiyoruz." dedi.



Zorluoğlu, takıma sonuna kadar destek verdiklerini ifade ederek, "Her zaman yanınızdayız. Ben de spora çok yakın bir insanım. Bütün maçları kaçırmadan izlerim. Trabzonspor oynadığı futbolla keyif vermeye başladı. Trabzonspor taraftarları da iyi futbol oynandığı zaman galip gelinmese de çok fazla reaksiyon vermiyor." diye konuştu.



Sporcu Performans Merkezi'nin yapımının devam ettiğine de dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Sporcu Performans Merkezimiz için ciddi bir yatırım yapıyoruz. İç donanımının bir kısmını aldık. Belki 5-6 milyon liralık daha donanım malzemesi alacağız. Merkezimiz, Trabzonspor'un çok rahat şekilde kullanabileceği, sporcuların performanslarının izlenebileceği ciddi bir destek sağlayacak. Türkiye'de sadece Ankara Eryaman'da olan bu merkezin ikincisini Trabzon'da inşa ediyoruz. Sadece profesyonel değil, altyapıdan gelecek sporcuların izlenmesi ve takip edilmesi için de çok önemli bir yatırım olacak."



Teknik direktör Abdullah Avcı ise gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.



Altyapıya yatırım yapmanın önemine işaret eden Avcı, "Genel görüş olarak, 'Futbolcular altyapıdan çıksın' diyoruz ama aslında bunun karşılığı altyapıya yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de şu an bu yatırımla ilgili uğraş veriyoruz." dedi.



Avcı, bilgiye, AR-GE'ye ve teknolojiye yatırım yapmak gerektiğinin altını çizerek, bu topraklardan geri dönüş almaya çalışacaklarını aktardı.



İşlerin artık, "Orada üç çocuk var, bir gelsinler" şeklinde olmadığına dikkati çeken Avcı, "Bu da okul ve antrenör eğitimiyle, kariyer planlaması ile bir bütün oluşturuyor. Bunu yaparsak Trabzon'da o verim, o altyapı var." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Zorluoğlu, ziyaretin anısına Avcı'ya Sürmene bıçağı ve tespih, Avcı da Zorluoğlu'na imzalı Trabzonspor forması hediye etti.