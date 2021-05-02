Abdullah Avcı'dan Belhanda kararı

Sol bek, forvet ve kanat transferlerine öncelik veren Karadeniz ekibi, sonrasında orta alana da takviye yapmayı düşünüyor. Bonservis maliyeti olmayan isimler üzerinden ilerleyen Trabzonspor'a menajerler de sürekli oyuncu teklif ediyor.



Bu futbolculardan ikisi Belhanda ve Rayane Aabid. Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Belhanda yönetime önerildi, ancak Bordo-Mavili kulübün kurmayları pek sıcak bakmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Belhanda konusunda henüz bir tasarrufunun bulunmadığı öğrenildi.



Hataysporlu Aabid ise değerlendirmeye alınacak. Bu sezon Hatayspor'un en önemli oyuncularından olan 29 yaşındaki Fransız orta saha, çıktığı 35 lig maçında 3 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı. Aabid'in Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kontrattaki opsiyon maddesi, hem oyuncunun hem de kulübün istemesi halinde devreye girecek.



