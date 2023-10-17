Abdullah Avcı'dan basın toplantısı kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çarşamba günü saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan basın toplantısı kararı
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17 Ekim 2023 14:56
Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının karşısına çıkıyor.

Deneyimli teknik adam, çarşamba günü saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Avcı'nın Trabzonspor'a geri dönmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları anbean Sporx'te olacak.



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