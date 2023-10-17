Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının karşısına çıkıyor.
Deneyimli teknik adam, çarşamba günü saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Avcı'nın Trabzonspor'a geri dönmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları anbean Sporx'te olacak.
Deneyimli teknik adam, çarşamba günü saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Avcı'nın Trabzonspor'a geri dönmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları anbean Sporx'te olacak.