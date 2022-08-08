Abdullah Avcı'dan Bakasetas ile baş başa görüşme

Abdullah Avcı, Yunan oyuncu Tasos Bakasetas ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.Usta hoca bu görüşmede "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Bize büyük katkın var. Senden çok memnunum. Sen kafanı sadece oyununa ver. Yine o golleri atacaksın, asistleri yapacaksın. Sana güveniyorum" diyerek yıldız ismi motive edecek.Bakasetas'a taraftarlardan da yoğun destek var. Oyuncunun sosyal medya hesaplarına yolladıkları mesajlarla ona olan sevgilerini gösteriyorlar.Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ile 64 maça çıktı. 16 defa fileleri havalandırdı. 11 de asist yaptı. 27 gole etkisi oldu. Oynadığı maçların neredeye yarısında skor katkısı verdi. Abdullah Avcı 'Çilingir' lakaplı oyuncusundan çok memnun.