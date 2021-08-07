Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a moral

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, penaltı kaçıradan Bakasetas'a destek oldu.

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a moral
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07 Ağustos 2021 11:09
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Molde maçı sonrasında oyuncularını tebrik etti.

Mücadeleleri nedeniyle ekibini kutlayan deneyimli çalıştırıcı, rövanşı kazanıp turu geçeceklerine inandığını söyleyip, "Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Ancak geleceğe dönük önemli sinyaller aldık. İyi yolda olduğumuzu gördük. Eksiklerimizi giderip daha iyi olacağız. Molde karşısında oynanan futbolla gözlere zevk verdiniz" dedi.

Son dakikalarda kaçan penaltı için ise Avcı, Bakasetas'a destek oldu. Maç sonu yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarının destek olduğu oyuncuyu hocası da "Futbolda böyle şanssız anlar var. Sen elinden geleni yaptın. Rövanşa odaklanmalısın" sözleriyle motive etti. 


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