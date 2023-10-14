Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a; "Gidemezsin"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı imzayı attı ve hemen sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bakasetas ile görüştü. Avcı, Yunan 10 numaraya "Hiçbir yere gidemezsin" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a; 'Gidemezsin'
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14 Ekim 2023 11:18
Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelir gelmez ilk iş olarak kalmasını istediği oyuncuları belirlemek oldu.

Avcı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anastasios Bakasetas ile görüştü. Bjelica nedeniyle mukavele uzatma teklifini bekleten Yunan orta sahaya, "Bir yere gidemezsin" dedi. Bu gelişme sonrası Bakasetas'ın gitmesine pek ihtimal verilmiyor.

Deneyimli teknik adam ayrıca ilk transferi olan 25 yaşındaki ön libero Berat Özdemir'in bonservisinin Al- Ettifaq'tan alınmasını istedi. Abdullah Avcı, 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Aydın'dan umutlu olduğunu söyledi, onun için Schalke ile bağlantıların kesilmemesi talebinde bulundu.



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