Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a büyük destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresun maçında penaltı kaçıran Bakasetas'a moral verdi. Taraftarlar da Yunan yıldızı destek mesajları attı.

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Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a büyük destek
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21 Ocak 2022 13:28
Giresunspor ile oynanan maçın son dakikalarında iki kez tekrarlanan penaltı atışını kaçıran Bakasetas, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Tecrübeli futbolcuya önce saha içerisinde takım arkadaşları moral verirken maçın ardından teknik direktör abdullah avcı oyuncuyla bir görüşme yaparak, "Senin yaptığın bir cesaret örneğidir. Sen bu takımı başarılı kılmak için sorumluluk aldın ve mücadele ettin seninle gurur duyuyorum" dedi.

Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden bakasetas'a destek mesajları yağdırdı.

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