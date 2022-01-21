Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a büyük destek

Giresunspor ile oynanan maçın son dakikalarında iki kez tekrarlanan penaltı atışını kaçıran Bakasetas, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.



Tecrübeli futbolcuya önce saha içerisinde takım arkadaşları moral verirken maçın ardından teknik direktör abdullah avcı oyuncuyla bir görüşme yaparak, "Senin yaptığın bir cesaret örneğidir. Sen bu takımı başarılı kılmak için sorumluluk aldın ve mücadele ettin seninle gurur duyuyorum" dedi.



Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden bakasetas'a destek mesajları yağdırdı.





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