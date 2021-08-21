Abdullah Avcı'dan Azarovi transferine onay

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadroda bulundurulacak 14 oyuncudan birinin 1997 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda olması gerekiyordu. Trabzonspor'da bu kriterleri sağlayan oyuncu bulunmaması nedeniyle scout ekibi araştırmaları sonucu, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımında forma giyen Azarovi'nin ismini teknik ekibe sundu.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu izlemesi sonucu yönetim kuruluna, scout ekibinin olumlu referansına ek olarak, "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.Yönetim de, özellikle Sivasspor'un Konferans Ligi'nde Dinamo Batumi ile oynadığı iki maçta da dikkat çeken 19 yaşındaki sol bek için görüşmelere başladı.