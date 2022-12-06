Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür'e yeni görev!

Fırtına'da Edin Visca'nın sakatlanması üzerine bu sezon sağ kanatta görevlendirilen Abdülkadir Ömür'ün performansında büyük düşüş yaşanmıştı...



Takımın en potansiyelli oyuncularından olan Ömür, Visca'nın iyileşmesi ile yerine geri döndü.



Antalya kampında temposunu da artıran milli futbolcuya, Abdullah Avcı, Hull City karşısında orta sahada görev verdi.



Bir asist yapan ve iyi oynayan Ömür sınıfı geçti. Avcı, "Abdülkadir çok özel bir oyuncu.



Onu artık kenarda değil içeride kullanmak istiyoruz" dedi. Bu müjde Ömür'ü sevindirdi.





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