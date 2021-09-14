Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür'e motivasyon

Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan aldığı Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili bazı taraftarlarca tepki göstermiş, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da canını sıktı. Karşılaşma sonrasında oyuncusuyla konuşan Avcı, bunlara fazla takılmamasını istedi.



Ömür'ün psikolojik durumunu düzeltmek için elinden gelen gayreti gösteren tecrübeli teknik adamın, bu günlerin gelip geçici olduğunu, yarınki güzel oyunuyla yeniden taraftarla barışacağını dile getirdi. Abdülkadir'e olan inancını da ortaya koyan bordo-mavili ekibin teknik patronu, kendisini güzel günlerin beklediğine vurgu yaptı.



"DEĞERLİ BİR OYUNCU"



Avcı, maçın ardından yaptığı basın toplantısında da öğrencisine sahip çıkmış, "Yaşadıkları kolay değil. Performansında inişler, çıkışlar olabilir. Şehir, sizler, bizler bu yetenekli oyuncuya sahip çıkacağız. Yarın sonradan girip maç kazandıracak. Değerli, yetenekli oyuncumuz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor" demişti.



