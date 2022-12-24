Abdullah Avcı'dan 5 rötuş

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez'i tercih etti.



Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.



Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.





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