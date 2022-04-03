Abdullah Avcı'dan 4 rötuş

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, 3-2 mağlup ayrıldıkları Çaykur Rizespor maçı ilk 11'inden 4 oyuncuyu farklı kullandı.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan 4 rötuş
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03 Nisan 2022 21:40
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.

Karadeniz ekibinde sakatlığının ardından Marek Hamsek, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı.

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