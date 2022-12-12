Abdullah Avcı'dan 4 isme neşter!

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı özel maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları gündeme damga vurdu.Takımın performansından memnun kalmayan Avcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var. Artık kimseyi bekleyemem. Trabzonspor her yarışın içerisindedir. Herkes farkına varacak. Gerekirse altyapıdan oyuncu alır oynatırım" ifadelerini kullandı.59 yaşındaki deneyimli hocanın, soyunma odasında da talebelerine sert çıktığı ve "Artık kimsenin gözünün yaşına bakmam" dediği öğrenildi.Avcı'nın hedefindeki isimlerin ise Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny olduğu ileri sürüldü. Abdullah Avcı'nın izin dönüşü oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası izleyeceği yol haritası merak ediliyor.Bu arada Trabzonspor'da Dünya Kupası'nda boy gösteren Gomez ve Larsen cuma günü sona eren Antalya kampında yer almazken Djaniny ile Yusuf Yazıcı, sadece birkaç hafif tempolu idmana katıldı.Burun ameliyatı olan Bartra takımdan ayrı kalırken Lahtimi ise pasaport problemi nedeniyle kampın neredeyse tamamını kaçırdı. Ayrıca Eren Elmalı, hazırlık maçlarında dinlendirildi.Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek. Bordomavililer, 21 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe derbisi var.28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Fırtına, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u ağırlayacak ve 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek. 16 günde 5 maç oynayacak olan Trabzonspor'un hedefi seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak.