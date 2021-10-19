Abdullah Avcı'dan 19 yaş altı takımına ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerin 19 yaş altı takımının antrenmanını ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı'dan 19 yaş altı takımına ziyaret
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19 Ekim 2021 12:36
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Gençler Ligi'nde 20 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek temsilcisi Zvijezda 09 ile karşılaşacak U19 takımının antrenmanını ziyaret etti.

Avcı, 19 yaş altı takımının Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenman öncesi sahada teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek başarılar diledi.

Bu tarz maçların oyuncuların gelişimine çok önemli katkılar sağladığını belirten Avcı, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gelişiminizi sürdürmeli ve hedefinizi A takım olarak belirlemelisiniz. Baktığınızda Hasan hoca da sizler gibi altyapıdan gelip üst takıma yükseldi. Bizler takibimizi sürdürüyoruz. Yarın da tribünde olacağım. Müsabakada sizlere bol şans diliyorum." dedi.

UEFA Gençler Ligi 1. tur ilk maçında Zvijezda 09'u deplasmanda 1-0 mağlup eden 19 Yaş Altı takımının rövanş karşılaşması çarşamba 14.00'te başlayacak.




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