Abdullah Avcı: "Daha da iyisini yapacağız"

Trabzonspor'da Konyaspor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, Baniya ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Daha da iyisini yapacağız'
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18 Kasım 2023 13:36
Trabzonspor'da Konyaspor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.

BANİYA İLE GÖRÜŞTÜ

Özellikle isim vererek eleştirdiği oyunculardan olan Baniya ile bir görüşme yapan tecrübeli hocanın, oyuncusuna, "Hepimiz daha iyi olmak için çalışıyoruz. Çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Bunu birlikte başaracağız" dediği öğrenildi.

Bu konuşmasının ardından idmana çıkan 24 yaşındaki stoperin mutlu görüntüsü dikkat çekti.

 
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