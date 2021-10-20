Abdullah Avcı: "Çok iyi bir yoldayız"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Çok iyi bir yoldayız'
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20 Ekim 2021 14:09
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çarşamba günü gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Camiadan destek isteyen tecrübeli teknik adam, "Destek olmaya devam edin çok iyi bir yoldayız. Umarız sezon sonunda karşılığını alırız. Bunu başaracağız ve hep birlikte yapacağız. Herkesin yanımızda olması çok değerli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres ile eşi hamile olduğu için ülkesine giden Andreas Cornelius katılmadı.




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