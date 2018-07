Abdullah Avcı: 'Cengiz Ünder'den sonra onu da Avrupa'ya yollarız...'

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde beIN Sports Haber'in sorularını yanıtladı. Geçen sezon şampiyonluğu son hafta kaybettiklerine dikkat çeken Abdullah Avcı, yönetime ve yıldız oyuncularına da özel teşekkür etti. Cengiz Ünder ile gururlandıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci'ye de övgüler yağdırdı. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri..."Lefter'i uzaktan tanıma fırsatım olmuştu. Geçen de bir nostalji izledim. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri. Seneler evvel tanışmıştım. Onun adına layık bir lig olmasını temenni ediyorum.""Başakşehir son iki senede 33-34 hafta şampiyonluğun içindeydi. Bunu geliştirmek istiyoruz. Yoldaki vatandaşa şampiyonluk adaylarını sorsanız Başakşehir'i de sayarlar. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. 100 senelik kulüplerle yarışmak kolay değil ama son iki senedir yarıştayız ve 4 senedir iyi işler yapıyoruz. Artık bunu da bir kupa ile sonuçlandırmak istiyoruz. Avrupa'da da varız. Avrupa'da olmak son derece önemli. Bizim için önemli hedeflerden bir tanesi"Her sene şampiyonluk için bir deneyim yapıyoruz. Geçmişe döndüğümüzde sahanın dışı ve içi için çalışmalar yapıyoruz. Herkesin bir hesabı vardır. Şurada kaybetmesek gibi bizim de var. Son dakikada yenen goller. Sevilla maçı sonrası yaptığımız rotasyon, bzı oyun planlarını değiştirsek miydik diye konuşmalarımız var ama son ana kadar bu işi getirmiştik. 48 dolu dolu maç oynadık, hep yarışın içindeydik. Biz hep gelişim isteyen bir takımız. Geçen sezon ligin fotoğrafına bakınca istatistikler her şeyiyle Başakşehir'i gösteriyor. Ama önemli olan final yapmak bu da bir deneyim ve çalışmalarımız olacak.Clichy'e benim ve ekibim hakkındaki sözleri için teşekkür ederim. Arsenal, Manchester City ve Fransa Milli Takımı'nda oynamış bir oyuncu. Bence de Clichy, Arda, Adebayor, Emre ile çalışmak çok iyi. Bize de aktkı sağlıyorlar, teşekkür ederim onlara. Bizim için de keyifli oluyor. Emre harika çalışıyor, büyük futbolcu. Türk futbol tarihinin en iyisi. Bunun sırrı çalışmak ve geliştirmek. İmkanlardan dolayı da yönetime teşekkür ederim.Belçika'nın 10 sene önceki kadrosu şu an devame diyor. Biz de yerli ve yabancı oyuncu rekabetini ayarlamalıyız. Emre ve Arda gibi oyuncuların sayısını çoğaltırsak milli takıma da yansımalarının olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çok hoşuma giden bir Dünya Kupası oldu. Fransa şampiyon oldu ama forvetinin şutu yok. takım organizasyonu sayesinde kazandı. Her Türk antrenör milli takımda çalşmak ister üzüldüğümüz kırıldığımız anlar oldu ama umarım bir gün gerçekleşir.Altınordu'ya Cengiz Ünder için teşekkür ederim. Bizde de inanılmaz bir mesafe atladı. Cengiz Ünder'in geldiği nokta bizi mutlu ediyor. Transferine karar verdiğimzide daha 16 yaşındaydı. Daha ilk antrenmanda kalitesini kabul ettirmişti. Aslında alternatif olarak düşündük ama kısa sürelerde hep katkı sağladı. Fenerbahçe maçı öncesi, oynatsak mı diye "Ne düşünüyorsunuz?" dedim ama ha 6 ay ha sonra dedim ve o sene 47-48 maç oynadı ve Roma'ya gitti. Şimdi de İrfan'ın bu potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir oyuncu. Attamah da kısa sürede ikinci ligden geldi ve kendini gösterdi. İrfan 1 senedir yağı, kilosu, kalitesi, oyun planı ile çok iyi bir durumda. Aksilik olmazsa 1-2 sene içerisinde Avrupa'ya yollayabileceğimiz en potansiyelli oyuncu. Kerim de buraya girebilir. Sonra çocuklar alınıyor, duymak isterler.