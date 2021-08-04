Abdullah Avcı: 'Caleb Ekuban yanlış yaptı'

Trabzonspor'un Molde ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı öncesinde Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.Molde'nin kolay bir rakip olmadığını belirten Abdullah Avcı "Molde, şu ana kadar 18 resmi müsabaka oynadı. Uzun zamandır da Avrupa liglerinde yarışan, sistemi ve organizasyonu olan bir takım. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve sahada istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum." dedi.Trabzonspor'un tüm kulvarlarda iddia olduğunu söyleyen Abdullah Avcı "Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Biz 50 resmi müsabaka planladık, bunun içinde Avrupa'da oynayacaklarımız, Türkiye Kupası ve Süper Lig var. Bir maçla sezonu değerlendirmek çok doğru değildir ama iyi bir başlangıç yapmak, hızlı mesafe almanı sağlar." "Üst üste kazansak da sabır, oyun dalgalansa da sabır. İyi bir sezon başı planlaması oldu, erken yol aldık ve umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.Taraftarlar ilk kez oynayacak olmalarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı "Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar." dedi.Abdullah Avcı ayrıca yeni transferlerden Fode Koita'nın maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı "16 oyuncu ayrılmış, 9 oyuncu takviye etmişiz. Son olarak Caleb Ekuban ayrıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Mevki için konuşursak çok isim çıkıyor. Bu bizim içimizde kalsın. Trabzonspor sezona en erken hazırlanan, %70 transferlerini yapan takım." şeklinde konuştu.Caleb Ekuban'ın ayrılmasıyla ilgili de açıklama yapan Abdullah Avcı "Ekuban ayrıldı, hayırlı olsun. Buraya hizmet etti, faydalı oldu. Bir sene sonra sözleşmesi bitecekti, para kazandırdı ama zamanlaması yanlış oldu. Ona da bunu söyledim." dedi.Uğurcan Çakır ise "Ben işime odaklanıyorum. Kampa geç katıldım ama güzel bir ortam var. Çok kariyerli oyuncular geldi. Kağıt üstünde çok iyi kadromuz var ve sahada gerekeni yapmamız gerekiyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Burası yuvam ve ben de kaptanım. Bu şehre karşı sorumluluklarım var." dedi.