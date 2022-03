Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından şu açıklamaları yaptı:



TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM



"Taraftarlara teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok keyifli bir akşam, şarkıları da çok güzel. Umarım böyle devam eder. Göztepe takımının maçtan önce analizini yaptığımda en fazla direkt oynayan, 2. topları alan, kenar ortalarda en etkili takım olduğunu gördüm. Kenar ortalardan ilk yarıda sıkıntı yaşadık. Vurdurduk, çizgiden çıkan var. Konsantrasyonumuz bozuktu. 0-0'da pozisyonlarımız var. Bizim gibi takıma taraftar destek veriyor evet ama bazen hızlı oynamamamız gereken yerlerde oynayınca oyun geçişe dönüyor. 2-2 içeri girdik. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Takım savunmasında az pozisyon verdik. Aksiyonun olduğu, gelgitinin olduğu bir oyundu."



DEĞİŞİKLİKLERDEN TEPKİ ALDIK



"İkinci yarıda oyun formasyonunda orta sahaya daha tepkili bir oyuncu aldık. Dorukhan buna çok doğru cevap verdi. Djaniny, çok hareketli ve gezen bir oyuncu, doğru cevap verdi. Yusuf Erdoğan hem hücum derinliği hem de savunma için girdi. 3 değişiklik yaptık, doğru cevaplar aldık."



810 DAKİKAYA DÜŞTÜ



"Önde özel oyuncularım var. Visca hem savunma hem asist yapıyor. Bu çok önemli. 900 dakikamız vardı, 810 dakikaya düştü bugün. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum ama her hafta maç kazanmak için tabii ki teknik, akıl, mücadele ve alın teri vererek soyunma odasına kendimizi iyi hissederek giriyoruz."



HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUZ



"Çok güzel ve özel bir sene. Bütün kupalara talibiz. Daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şeyimiz yok. Kazanmak istiyoruz, her şeyi kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta cuma günü haftanın ilk maçı var. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz. Bu zamana kadar kazanarak geldik. 21 galibiyetimiz var sanırım, 7 beraberlik, tek mağlubiyet o da golü kendi kalemize attık. Oyuncularımı tebrik ederim. Çok mutluyuz, özel bir senede özel işler yapılıyor. Harika, başkana, yönetime, taraftara, çalışan her personele bu güzel anı bize yaşattıkları için teşekkür ederim."





