Abdullah Avcı: 'Burası Trabzon, buradan çıkış yok!'

Evinde oynadığı son 30 lig maçında kaybetmeyen Trabzonspor, hem bu seriye bir yenisini eklemek hem de zirve takibini sürdürmek için konuk edeceği Konyaspor'u evine puansız göndermek istiyor.



Ligde oynadığı son 30 karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, sahasında en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra evinde 607 gündür mağlup olmadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi takımına yaptığı son konuşmada, "Konyaspor maçı bizim için çok kritik. Lig yarışında yara almamak için Konyaspor'u puansız göndermemiz gerekiyor" dedi.



"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"



Tecrübeli teknik adam, "Ferencvaros maçında istediğimiz seviyelere çıktık. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor ve ardından Ankaragücü maçlarında kesinlikle puan kaybetmememiz gerekiyor. Konyaspor ligi iyi takımlarından... Ancak biz de Trabzonspor'uz. Yine bize yakışanı yapalım" ifadelerini kullandı.



TRABZON'DA 7 EKSİK VAR"



Trabzonspor'da kart cezalısı olan yıldız futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ile sakatlıkları bulunan Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Emrehan Gedikli forma giyemeyecek. Bruno Peres de lisansı aktif edilmediği için maçta oynayamayacak.









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