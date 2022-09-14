"BEN BU DURUMU KABUL ETMİYORUM"

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından soyunma odasında bir toplantı gerçekleştirdi. Avcı, futbolcularına uyarılarda bulundu.59 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Kaybetmek de kazanmak da futbolun içerisinde var. Şu an iyi bir süreç yaşamıyoruz ama takımı ayağa kaldırması gereken de bizleriz. Şampiyonluklar sonrasında bazen bu tür dönemler olabiliyor. Sorunları tespit edeceğiz ve çözmek adına gereken her şeyi birlikte yapacağız. Ben durumu kabul etmiyorum, siz de kabul etmeyin, etmeyeceksiniz. Ayağa kalkacağız" dedi.Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 8 gol atan bordo-mavililer, kalesinde de 8 gol gördü. 10 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, 7. haftada ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.