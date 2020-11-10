Abdullah Avcı bugün Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bugün akşam saatlerinde Trabzon'da olması beklenen tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'ya yarın imza töreni yapılacak.



BİR GÜN ÖNCEDEN GÖNDERDİ



Fırtına'nın yeni hocası Avcı, teknik ekibini 1 gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için Trabzon'a gönderdi.



EGEMEN KORKMAZ DA EKİBİNDE



Avcı'nın ekibinde Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol var. Egemen Trabzonspor'da da forma giymişti.



ANTALYASPOR'DAN AZ PARAYA



Kariyeri için yeni bir sayfa açacak olan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da milli takım arasını değerlendirmeye çalışacak. Ligin 9. haftasında sahasında BB Erzurum'u konuk edecek Karadeniz ekibi, böylece Abdullah Avcı yönetiminde de ilk maçına çıkacak. 57 yaşındaki teknik adamla beraber yeniden üst sıralar ve Türkiye Kupası hedefi için harekete geçilecek. Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak.



Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, kendi ekibine transfer için belirli hazırlıklar yapılmasını söyledi.



