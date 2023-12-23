Abdullah Avcı: 'Bu oyun yeterli değil'

Maçtan önce de konuştuk şehit sayımız artmış sanırım. Bu yaşananlar canımızı sıkıyor." dedi.



Maç hakkında değerlendirmesini yapan Abdullah Avcı, " İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var." ifadelerini kullandı.



Sakatlıklar hakkında konuşan Avcı, "Abdülkadir'in sakatlığı vardı. İçinde olmak istedi. Larsen'in dizinde ağrı oldu. Pepe'nin süresi var. Ciddi bir sakatlanma riski olacağı için. 10-15 dakika değerlendirmeye çalıştık" dedi.



Son olarak oyunun yeterli olmadığını söyleyen Avcı, "Bugün kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.Maç sırasında gelen şehit haberlerine değinerek sözlerine başlayan Avcı,