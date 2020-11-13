Abdullah Avcı: "Bu kadar gol yememeliyiz"

Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören takım olan bordo-mavililerin maçlarını izleyen Abdullah Avcı'nın ilk yorumu, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli" oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Bu kadar gol yememeliyiz'
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13 Kasım 2020 08:25
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı takımın geride kalan haftalarda yaşadığı sorunları gidermeye harcayacak.

Avcı önceliği ise Uğurcan'a rağmen yaşanılan gol yeme sorununa verecek. Ligde 8 maçta kalesinde 15 gol gören ve en çok gol yiyen takım olan yeni takımının maçlarını izleyen Avcı, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde sağlayacağız" diyerek, oyuncularına bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını aktardı.

PAS OYUNUNU OTURTACAK

Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor. Daha önce çalıştırdığı Başakşehir ve Beşiktaş takımlarında kaleciden başlayan paslaşma oyunuyla son noktaya gitmeye çalışan Avcı'nın aynı sistemi Trabzonspor'da da uygulamayı deneyeceği öğrenildi.

Oynatmayı planladığı defansif orta saha oyuncusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Avcı, "Bugüne kadar kimin oynadığı değil bundan sonra kimin formayı daha çok istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.



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