Abdullah Avcı: 'Böyle oynayalım devamı gelir'

Trabzonspor, Kayserispor maçında sezonun en verimli 90 dakikasını çıkardı.



Bordo-Mavililer'in Kayserispor ile oynadığı maçta kaleyi 11 isabetli şutun bulması ve bunlardan 9'unun kaleci tarafından kurtarılması ikisinin ise direkte patlaması nedeniyle sezonun en verimli performansı ortaya çıktı.



Abdullah Avcı da soyunma odasında oyuncularına, "Her şeyi yaptınız ama bazen olmuyor. Biz böyle oynamaya devam edelim devamı gelecektir ve istediğimiz yerde o zaman olacağız" dedi.



FIRTINA'NIN KABUS HAFTALARI!



Trabzonspor son 7 haftada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan kaybetti ve hanesine sadece 9 puan yazdırabildi…



ANTHONY NWAKAEME DİNLENDİRİLECEK



Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin adalesinde gerilme tespit edildi. Nijeryalı yıldız Rize maçında dinlendirilebilir.



