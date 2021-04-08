Abdullah Avcı: "Böyle oynayalım devamı gelir"

Trabzonspor, Kayserispor maçında sezonun en verimli 90 dakikasını çıkardı. Bordo-Mavililer'in Kayserispor ile oynadığı maçta kaleyi 11 isabetli şutun bulması ve bunlardan 9'unun kaleci tarafından kurtarılması ikisinin ise direkte patlaması nedeniyle sezonun en verimli performansı ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Böyle oynayalım devamı gelir'
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08 Nisan 2021 09:32
Trabzonspor, Kayserispor maçında sezonun en verimli 90 dakikasını çıkardı.

Bordo-Mavililer'in Kayserispor ile oynadığı maçta kaleyi 11 isabetli şutun bulması ve bunlardan 9'unun kaleci tarafından kurtarılması ikisinin ise direkte patlaması nedeniyle sezonun en verimli performansı ortaya çıktı.

Abdullah Avcı da soyunma odasında oyuncularına, "Her şeyi yaptınız ama bazen olmuyor. Biz böyle oynamaya devam edelim devamı gelecektir ve istediğimiz yerde o zaman olacağız" dedi.

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