Abdullah Avcı: "Böyle bir takım görmek istiyorum"

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sahada savaşan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir takım görmek istiyorum" diyerek futbolcularını hem uyardı hem de kritik maça motive etti

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı: 'Böyle bir takım görmek istiyorum'
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08 Mart 2021 10:30
Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını saran Trabzonspor, bugün evinde ligin güçlü takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftaya 51 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, rakiplerini yenerek yarıştaki iddialarını sürdürmeyi hedefliyor. 

Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi futbolcularıyla görüşerek hem uyarıcı hem de motive edici bir konuşma yaptı.

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Deneyimli hoca, "Ligin boyu kısalıyor, artık hata yapma lüksümüz yok. Alanyaspor karşısında savaşan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir takım görmek istiyorum. Zirve yarışında olmaya devam etmeliyiz, size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon, Alanya ile ligde 9 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, 2 kez kazanırken 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN TAM DESTEK

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının, "Bağımsız ve tarafsız" karar vermediğini gerekçe göstererek, FIFA'ya şikâyet metni hazırlamıştı. Dilekçe, Kulüpler Birliği Vakfı'na da sunulmuş ve destek istenmişti. Kulüpler Birliği de önemli bir karar alarak, Trabzonspor'un arkasında durdu ve "Bu hepimizin davası" diyerek sahip çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bir yazı yazılarak TFF'nin, FIFA Etik Kod kurallarına uygun hareket etmesi talebinde bulunuldu. Bordomavililer, şikâyet dilekçesini bugün FIFA'ya sunacak.


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