Abdullah Avcı: 'Biliyorduk ve başardık'

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplsmanında 2-1'lik skorla kazandı.



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalar yaptı.



Yayıncı kuruluşa konuşan Abdullah Avcı, "Burada taraftar önünde kazanmak kolay değil. Bunu nasıl kıracağımıza çalışmıştık. Opsiyonları doğru kullandık. İkinci yarı her şey istediğimiz gibi gidiyordu, taraftarın istemesine rağmen baskı kuramadılar. Bireysel bir hata oldu, bu oyunda bu da var. Fırsatlar elimize geldik. Kenar ortalarında sonuç almaya gideceklerini biliyorduk. Fırsat gelecekti, biliyorduk" dedi.



Abdullah Avcı ayrıca, "Sergen Yalçın umarım Beşiktaş'ın başında uzun süre kalır. Beşiktaş da yarışta olacaktır, bunu göreceksiniz. Söyledi dersiniz. Dalgalanmalar olacaktır. Beşiktaş bu ülkenin önemli ve en eski takımı. Onlara başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, Uğurcan Çakır için, "Ne Uğurcan'ın annesi, ne benim annem, ne de bunu söyleyenlerin annesi bu küfürleri hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın tarihine büyük saygım var, Süleyman Seba ile aynı masaya oturdum." dedi.



Bakasetas'ın durumu hakkında ise, "Bakasetas'ın dizinde ağrısı var. MR'ı yarın çekilecek. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz." açıklamasını yaptı.





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