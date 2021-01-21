Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlılardan 17 milyon 340 bin lira istedi.



Karadeniz Günebakış gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 19 Aralık'ta verdiği bilgi, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği ara dönem dönetim raporunda da yer aldı.



Adresi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu oldu



Buna göre Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etti. Şirket, yargılamanın devam ettiğini belirterek, söz konusu davaya ilişkin finansal tablolarında kısmi olarak bir yansıtılma yapıldığını kaydetti.



Aradaki farkı talep etti



2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.



Avcı, sözleşmesinin feshi halinde FIFA talimatlarının geçerli olduğunu belirterek, söz konusu talimata göre de yeni kulübünde aldığı ücret sözleşmesini fesheden kulübün verdiği ücretin altındaysa farkı, kendisini gönderen kulüp; yani bu durumda Beşiktaş öder görüşünü savunuyor.



