Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ı da yeneceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'e karşı kupa almalarının ardından Beşiktaş maçı için de mesaj verdi

Haber; Fanatik
Abone Ol
Abdullah Avcı: 'Beşiktaş'ı da yeneceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 10:25
Kulüp kariyerindeki ilk kupasını elde eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yakaladığı müthiş çıkışı taçlandırdı... 11 yıl çalıştırdığı eski takımı Başakşehir'i yıkan tecrübeli hoca, camianın ve taraftarın güvenini iyice kazandı. Müthiş finalin ardından oyuncularını tek tek kutlayan Abdullah hocanın, soyunma odasındaki konuşmasının ardından coşku tavan yaptı.

Sonuna kadar galibiyet hak ettiklerini belirten Avcı, "Bu, beraber aldığımız ilk kupamız. Eminim ki son olmayacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Zor şartlarda, müthiş mücadele gösterdiniz. İşi uzatmaya kalmadan bitirdiniz. Bugün-yarın bu zaferin sevincini yaşayacağız. Ancak sonrasında vakit yok. Yoğun fikstür devam ediyor. Artık tek hedefimiz, Beşiktaş derbisi. Size inanıyorum. İstanbul'da kazandık. Pazar günü de Beşiktaş karşısında kazanacağız" sözleriyle oyuncularına seslendi.



HOCA İÇİN RÖVANŞ FIRSATI

79 günlük Trabzonspor kariyerine kupa sığdıran Abdullah Avcı, ligde de zor denileni başardı. Tecrübeli hoca öncesi 8 maçta 1 galibiyet alınabilmişti. Avcı geldikten sonraki 12 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi, 8 galibiyet, 3 beraberlikle 27 puan elde etti.

Bordo-Mavili ekibi yeniden zirve potasına sokan Avcı, derbide Beşiktaş'ı devirip tam anlamıyla camiayı havaya sokmak istiyor. 57 yaşındaki teknik adam, geçen sezon gönderildiği eski takımını mağlup ederek bir anlamda da rövanş almayı hedefliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için