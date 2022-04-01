Abdullah Avcı, Beşiktaş planını belirledi

Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçında hızlı bir oyun başlangıcı planlıyor.



Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael'in derbiye 3'lü savunmayla çıkacağını göz önünde bulunduran Trabzonspor 'un teknik patronu, ön alanda yapılacak baskıyla rakibi hataya zorlayacak. Fırtına'nın en önemli kozu da stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarı olacak. Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11 de büyük oranda netleşti. Cezası biten Uğurcan kaleye dönüyor. Ahmetcan'ın sakatlığı, Peres'in de kart cezasında savunma dörtlüsünde Dorukhan, Hüseyin, Denswil ve Puchacz'ın olması bekleniyor. Orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsünün başlaması yüksek ihtimal. Kanatlarda Nwakaeme-Visca ikilisinin yeri garanti. İleri uçta Cornelius bir adım önde ancak Djaniny de formayı zorluyor.



Trabzon'da oynanacak karşılaşma öncesi satışa sunulan yaklaşık 40 bin biletin tükendiği öğrenildi.





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