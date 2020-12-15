Abdullah Avcı, Beşiktaş döneminden farklı görüntü çiziyor!

Abdullah Avcı, ilk 4 maçlar üzerinden bakıldığında 1 yıl içerisinde ciddi bir değişim gösterdi. Beşiktaş ile aynı süreçte 2 yenilgi 1 beraberlikle 4 puan toplayabilen Avcı, bu sezon Trabzonspor'da ise 8 puanı hanesine ekledi, hem anlayış hem de tarzını baştan aşağı yeniledi.



Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi etkisini hızlı bir şekilde hissettirdi. Tecrübeli teknik adam bir sene içerisinde Beşiktaş ve Trabzonspor dönemlerinde ciddi bir değişim göstererek dikkat çekti. 2019-20 sezonunun Beşiktaş ile ligde ilk 4 haftada 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabilen Avcı, 4 puan toplayabilmişti. Avcı'lı Beşiktaş Sivasspor'a 3-0, Gaziantep'e 3-2 yenilmiş, Göztepe'yi 3-0 devirip, Ç.Rize ile 1-1 berabere kalmıştı.



Beşiktaş, Avcı ile ilk 4 maçında 7 gol yemiş 5 gol atmış, eksi 2 averaja düşmüştü. 57 yaşındaki çalıştırıcı siyah-beyazlılarla ilk 4 maçında sadece 4 puan toplayabilmiş ve 8 puan yitirmişti. O dönem daha ofansif bir 4-3-3 sistemi tercih eden Abdullah Avcı, 2020-21 sezonunda devraldığı Trabzonspor'da hem anlayış hem de futbol tarzı olarak baştan aşağı yenilendi.



Deneyimli hoca, bordo-mavili takımla ilk 4 maçında Ankaragücü ve BB Erzurum'u 1-0 yendi, Sivasspor ile 1-1, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk 4 maçında 3 gol attı 1 gol yedi, artı 2 averajı buldu. Avcı'lı Trabzonspor ilk 4 karşılaşmada 8 puan topladı, 4 puan yitirdi. Trabzonspor'da daha defansif bir sistem belirleyen ve 4-2-3-1 formasyonunu kullanan başarılı teknik direktör, Karadeniz temsilcisinde şimdiden güven tazeledi.



Savunmayı düzeltti



Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki ilk ve dikkat çeken icraati defansif anlamda yaptığı hamleler oldu. İlk 8 haftada 15 golle Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Trabzonspor, son 4 haftada kalesinde sadece 1 gol gördü.



Bordo-mavililer, BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Kayserispor maçlarında gol yemezken, tek golü Sivasspor karşılaşmasında kalesinde gördü.



Hücumda eksik



Teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesini gole kapatan Trabzonspor, hücumda zorluk çekiyor. Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 4 maçta rakip fileleri sadece 3 kez havalandırarak hücumda üretken olamadı. Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla da son 4 sezonun en kötü hücum performansını gösterdi. Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 19, geçen sezon da 23 gol kaydetmişti.



