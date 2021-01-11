Abdullah Avcı, Berat Özdemir'i çağırdı

Trabzonspor'ın yeni transferi Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yeni transferin teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Trabzon'a çağrıldığı belirtildi.

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Abdullah Avcı, Berat Özdemir'i çağırdı
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11 Ocak 2021 11:25
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk Özdemir Trabzon'a geliyor.

TESTLER NEGATİF

61 Saat'in haberine göre; Koronavirüse yakaladığı gerekçesiyle 10 gündür karantinada bulunan oyuncunun testleri negatif çıktı.

ACİL ÇAĞRILDI

Başarılı oyuncu Abdullah Avcı tarafından acil olarak Trabzon'a çağrılırken akşam saatlerinde uçakla önce Ordu'ya daha sonra da Trabzon'a gelecek. Ordu Havalimanına iniş sebebinin ise Trabzon Havalimanı'na uçak bulunmamasından ve Avcı'nın "Gel idmana başla" ifadelerinden dolayı olduğu öğrenildi.

BERAT İDMANA ÇIKACAK

Bordo Mavili takımın başarılı oyuncusunun yarın Trabzonspor ile antrenmanlara başlayacak.



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