Abdullah Avcı: 'Benim için önemli olan 3 puandır'

Trabzonspor Süper Lig'de tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı da antrenörlük kariyerinin en iyi dönemini geçiyor.



17'nci haftalar itibariyle Başakşehir'i çalıştırırken 2016-2017 sezonunda 39, 2017-2018 sezonunda 36, 2018-2019 sezonunda 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren Avcı, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puan toplayarak kariyer zirvesi yaptı.



"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDIR"



Başakşehir dışında A Milli Takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Abdullah Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan üç puandır. Maç bittikten sonra üç puan kazandığımda o zaman başarılı olmuşumdur. Şu ana kadar hep bu mantalite ile geldik, bundan sonra da aynı düşünceyle devam edeceğiz" dedi.





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