Abdullah Avcı: 'Benim de, Trabzonspor'un da alacağı var'

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda sıklıkla başarılı olacağına vurgu yaptı. Ayrıca takımın potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen ve eksik bölgelerin de devre arasında güçlendirilmesi durumunda çok daha iyi bir konuma gelebileceklerini belirten Avcı, takımla kaynaşma fırsatı için milli aranın da çok iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.



Sabah gazetesinde yer alan haberlere göre; Kendisinin de bir çıkış yakalamak istediğini söyleyen Avcı, "Başarıya gerçekten açım. Zorlukları seviyorum ve zor olanı hep birlikte güzele çevireceğiz. Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Bu alacağımızı da kısa süre içerisinde tahsil etmek istiyoruz" dedi.



"SADECE ÖZGÜVENE İHTİYAÇ VAR"



Türkiye gazetesindeki habere göre ise Trabzonspor'un geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladığını hatırlatan Avcı, "Birkaç oyuncu gitti diye bu kadar düşüş yaşanmaz. Bu takımın sadece özgüvene ihtiyacı var. Birkaç maç üst üste kazanamayınca oyuncular üzerlerinde baskı hissetmeye başlamış, sahada istediklerini yapamıyorlar" görüşünde bulundu.



Bu sözlerin ardından rahatlayan Ağaoğlu'nun Avcı ile sözleşme yapma kararı aldığı öğrenildi.



İMZA SALI, İŞBAŞI İSE ÇARŞAMBA



Trabzonspor'un 3 yıllığına anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı, salı günü Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşme imzalayacak. 57 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninin ardından ise çarşamba günü takımla birlikte ilk antrenmana çıkacak. Avcı'nın ekibini de beraberinde getireceği ve yapılacak olan ilk antrenmanda oyuncuların bazı testlere tabi tutulacağı da öğrenildi.





