Abdullah Avcı: 'Başlangıçtaki oyunu istiyorum'

AVCI: "BAŞLANGIÇTAKİ OYUNU GENELE YAYALIM"

DERSİMİZ KIZILYILDIZ

Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberliklerinin ardından Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularını tebrik etti. Avcı beklentilerini de anlattı.Özellikle maçın başındaki performanstan çok memnun olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 15 dakikada kusursuza yakın oynadık. Hücuma hızlı çıktık, dönenleri iyi topladık, hücumda dominant bir görüntü çizdik ve golü de bulduk. Başlangıçtaki bu oyunu, Kızılyıldız deplasmanında genele yaymamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz de potansiyelimiz de var. Artık tamamen Kızılyıldız karşılaşmasını düşüneceğiz. Avrupa'daki hedefimiz için kazanmamız çok önemli" diye konuştu.Ekibiyle birlikte Sırbistan ekibini detaylı şekilde analiz etmeye başlayan Abdullah Avcı, perşembe günkü maça kadar Kızılyıldız'ı adeta oyuncularına ezberletecek. Akyazı'daki maçı 2-1'lik skorla kazanan Fırtına, deplasmanda da galibiyete uzanıp, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor.