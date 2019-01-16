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Abdullah Avcı, Başakşehir ile nikah tazeliyor

Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Abdullah Avcı, Başakşehir ile nikah tazeliyor
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16 Ocak 2019 13:34
Medipol Başakşehir, yarın (17 Ocak) saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileneceğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; 

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."

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