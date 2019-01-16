Abdullah Avcı, Başakşehir ile nikah tazeliyor

Medipol Başakşehir, yarın (17 Ocak) saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileneceğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın