Abdullah Avcı: 'Bana hücum çizsinler, oynayayım'

Maçı değerlendiren teknik adam, "Geldiğim günden itibaren 6 haftanın 5 haftasında vardık. Ne sıralamaya, ne puan durumuna bakmıyorum. Tespit ettiklerimiz üzerinden hareket ediyoruz. Şu anda bu galibiyetin sevincini yaşayamıyoruz. Hafta içi hafta sonu maç var. Dünyada da böyle. Buna alışacağız. Geldiğimden beri ilk kez geri düşüp maçı çevirdik. Her şeye doğru başladık oyuna ama oyunlar kolay değil. Her takımın oyuncu kalitesi var bu ligde. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi belirliyor. Herkesin gireni çıkanı kaliteli. Oyun aklımızı koymamız lazım. Dönen oyuncular, üretkenliğimizi artırdı. 1-0 geriye düşünce devrede kazanacağımızı onlara söyledim. Tekrar bir ivme kazanmak için zor maçtı ama kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"İNSANLAR BAZI ŞEYLERE TAKILIYOR"

Defans oynattığı eleştirilerine cevap veren Avcı, "İnsanlar bazı şeylere takılıyor. Soranlara söylüyorum. Bana bir hücum organizasyonu çizsinler, uygulayacağım. Biz hücum da çalışıyoruz. Oyunun tek tarafı oynanmıyor artık. Hep iki tarafı oynanıyor. Bugün bir tık daha fazla yaptık. Tespitlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İstekleri, arzuları, geri düşünce ayağa kalkmaları değerliydi. Oyunda olmayan, sıkıntılı olan mevkiler vardı. Onların dönmesi oyun kalitemizi artırdı." dedi.



Pereira'nın kadroda olmamasına da değinen deneyimli hoca, "3 oyuncu performans değerlendirmesiyle bizimle olmayacaklar. Pereira, Trabzonspor'a hizmetler etmiştir, kaptanımızdır. Bu da bir performans değerlendirmesidir ama kadroda olmamasına rağmen bizimle birlikte soyunma odasında sevindi. Gençlere önem veriyoruz, Trabzon böyle bir şehirdir. Yusuf sakattı, 30-35 dakika verdi doktorlar, o kadar kullandık. En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftar bugün yok ama geldikleri gün bize eşik atlatacaklar." ifadelerini kullandı.



"İVME KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kazanma arzusuyla başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Maça başlarken oyuncuların istekleri, arzuları, kazanma karakterleri, maç öncesi bunu çok net ortaya koydu. Maça da bu şekilde başladık. Ama verilen bir penaltı, ona rağmen duyguları karıştırmadan devre arasına girdik. Oyun olarak doğru gidiyorduk. İçerde de bütün maçı çok net oyundaki organizasyonlarımızı doğru kullanıp o istekleriyle birlikte çevireceğimize inanıyorduk ve bunu da ifade etmiştik. O tutkuları duygularını karıştırmadan, duyguları aklın içine sokarak oyun içi verdikleri reaksiyon, tepki, kazanma isteği, geri çevirme önemliydi. Geldiğimizden beri 5 maçta ilk defa oyunda geriye düştük ve bunu çevirme durumunu oluşturdular."



Ligde her maçın zor olduğunu ifade eden Avcı, "Hiçbir maç kolay olmuyor. Dün akşam da gördük, bugün de görüyoruz. Her takımın kendine göre oyuncu kalitesi var. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi burada biraz belirleyici oluyor. Maçı daha önce de koparabilirdik. Ama dediğim gibi zor oyunlar. Geldiğim günden itibaren ne sıralama ne puan, bunlara hiç bakmadan, tespitleri bunun üzerinden her türlü çalışmaları yapıp aynı zamanda Trabzonspor'un yukarıya ivme kazanmasına çalışıyoruz. " şeklinde konuştu.



"3 OYUNCU BİZİMLE OLMAYACAK"



Avcı, Plaza, Diabete ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı kalmasına yönelik de, "3 oyuncuyla performans anlamında yollarımız ayrıldı. Teknik olarak benim değerlendirmemdi. Pereira'yı soracak olursanız da buraya önemli hizmetler yaptı. Çok iyi bir takım kaptanı. Pereira'nın ki tamamen bu haftayla ilgili performans değerlendirmesiydi. Maçtan sonra soyunma odasında aynı duyguyu, tutkuyu oyuncularla yaşadı. Bugünkü sadece teknik bir karardı. O bizimle beraber ama diğerleri bizimle beraber olmayacak. Ben bir teknik karar veriyorum. Bundan sonrakinin işleyişini kulübümüz karar verecek çünkü mukaveleleri, süreçleri var. Burada önemli olan Trabzonspor'umuzun zarar görmemesi. Ben sadece teknik olarak düşüncemi söyledim ve yönetim kurulumuz da buna destek verdi." ifadelerini kullandı.



"TRANSFER NET OYUNCULAR ÜZERİNDEN OLACAK"



Transfer dönemiyle ilgili de konuşan Avcı, şunları kaydetti:



"Bu takımın her zaman yarışması lazım. Her takım da bazen inişler çıkışlar vardır. Bazen transferde, bazen sonuçlarda. Bugün itibariyle hem izleme komitesi, hem biz, hem de yönetim kurulumuz çalışmalar yapıyor. Kulübümüzün yapılanmasına uygun bir şekilde, net oyuncuda karar vermişsek, bunun üzerinden devam edeceğiz. Bu sezon ara diye de bir şey yok. Yarışma devam ediyor. Bu arada alacağın oyuncunun oynama süresi, oynamış mı, boşta mı, bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz ama net oyuncular üzerinden hem bugünü hem önümüzdeki seneleri düşünerek hareket edeceğiz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ve takım menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Adana Demirspor maçında belki kaybettik ama Faruk Can'ı kazandık. Bugün geçen seneden kazanmış Serkan vardı. İyi bir oyuncu. Verimli topraklar üzerinde iyi oyuncular var. Bunları da düşünerek Trabzonspor'un transferlerini gerçekleştirmek istiyoruz."



Avcı, Gaziantep'te bir özel hastanede yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da şifa diledi.





Teknik Direktörü'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.