Abdullah Avcı, ayrılığı açıkladı: 'Yolu açık olsun'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Sürekli geliştiklerini söyleyen Avcı, "Skor olarak iyi, oyun gelişiyor, bu iyi. İnsanlar tabii ki televizyon maçında maçları seyrediyor, bu yaşadığımız süreçte insanları oyalayan, dikkatini çeken bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar heralde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun, insanlar fedakarlık yapıyor hayatından ama sevdiğimiz işi yaptığımız için yapıyoruz. Mesleki anlamda beni mutlu eden, her hafta gelişim gösteriyoruz. Organizasyona inanan biri olarak bu beni mutlu ediyor. Oyun olarak da, oyuncu olarak da eksiklerimiz var." dedi.



"DAHA YÜKSEK SEVİYEDE MAÇLAR VAR"



Sürekli maç oynandığını vurgulayan antrenör, "Coşku, aile ortamı, takım olma duygusu bizi mutlu ediyor. Nefes almadan devam ediyoruz. Trabzonspor taraftarının, şehrin sevgisini hissediyoruz. Oyuncuları tebrik ediyorum, bunun mutluluğunu daha yaşamadan hafta içi 3 gün sonra maç, hafta sonu maç. Daha seviyesi yüksek maçlar olacak, onlar da önemli olacak." diye konuştu.



"HER MEVKİYE OYUNCU LAZIM"



Transfere ihtiyaçları olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Çok eksiğimiz var. Trabzonspor her zaman bu ülkenin en büyük takımlarındandır ve hep yukarı oynar. Yukarı oynarken, hem günü, hem de kulübümüzü düşünerek hareket etmeliyiz. Her mevkiye oyuncu ihtiyacım var ama kulüp için doğru olan neyse o. senelerdir kulüplerde çok transfer zararı oldu, marka oyuncular geldi. Kolay olmuyor, çalışacağız, en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"PEREIRA ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK"



Joao Pereira ile yolları ayıracaklarını da söyleyen Avcı, "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Yolu açık olsun, kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim." diyerek sözlerini noktaladı.