Abdullah Avcı: 'Avcı'yı kimse parayla tartamaz'

"UĞURCAN ÇOK İYİ DURDU"

"BU GALİBİYET ŞEHRİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

"PUAN DURUMUNA HİÇ BAKMADIM"

"AVCI'YI KİMSE PARAYLA TARTAMAZ"

"1-2 TRANSFER DAHA OLACAK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maç sonu soyunma odasında tüm takımın kasketle poz vermesi üzerine Avcı, "Kasketi çok seviyorum. Özel bir yer var. Orada yaptırıyorum. Ahmet Suat Özyazıcı eşofman üstüne kasket takmış. Çok hoşuma gitti. Şehirde böyle bir şey başladı. Keyifli güzel. Ülkemizin kültüründe var. Bu çok güzel. Onun için güzel. Kazanınca hep güzel." ifadelerini kullandı.Maçı değerlendiren Avcı, "Üçüncü maç, sekizinci gün. Özellikle Ankara Gençlerbirliği deplasmanı, kupa finali ligin en yetenekli takımı Başakşehir ile, ligin en iyi en hücumcu takımı Beşiktaş'a karşı. Beraber oynayıp kazanarak çıkmak önemliydi. Her an gol atabilecek bir rakip. Golü de öyle yedik. Kazanacak hamleler yapmak çok önemli. Çabuk kayıp yaparsan bu kayıplar sana döner. Genelde böyle oldu. Rakip iyi bir takım. Pozisyonlara da girdi. Uğurcan kalede çok iyi durdu. 3 gün evvel bir kupa maçı kazandık." dedi.Avcı, "Beşiktaş'tan ayrılışımın 367. günü. Bugüne kısmet oldu. Hayat içinde beraberlikler ayrılıklar var. Tarihine, Şeref'ine Hakkı'na, Seba'sıyla tanıştım. Trabzonspor'da da aynı duyguları yaşıyorum. Şehrimize, Trabzon'a armağan olsun. Hissettiklerini çok net görüyorum. Tribünler açılınca onlarla buluşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, "İyi bir takımım var, daha iyi yapmaya başlıyorum. Oyuncularda bu kaygı var. Abdülkadir Parmak bu toprağın oyuncusu. Sorumluluk aldı. Ben istersen perşembe oyna demiştim. Belki oynamasaydı kazanamazdık." diyerek sözlerini sürdürdü.Puan durumuyla ilgilenmediğini de söyleyen Avcı, "Puan durumuna hiç bakmadım. Ligin tepesindeki takımlarla kjaç puan fark var, hiç bilmiyorum. Az önce soyunma odasında öğrendim, 11 puanmış, 8 puana düşmüş." dedi.Beşiktaş ile tazminat davası süren Avcı, "Ben mesleki anlamda Başakşehir, Milli Takım, Beşiktaş ve bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Trabzonspor'dayım. 4 kulüpte de, ne girerken, ne de çıkarken para konuşmadım, buna milli takım da dahil. En yakın zamanda da sorarsınız. Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz, ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, içindeki insanlara, kulübe son derece saygım var, başarılar diliyorum." mesajını verdi.Transferle ilgili gelen soruya Trabzonspor'un hocası, "24 saatten biraz daha fazla vakit var. 1-2 oyuncuyla ilgili son dakika çalışmaları var. Nokta işler yaptık şu ana kadar. Başkana ve yönetime çok teşekkürler. Berat, Bakasetas, Yunus. 1-2 tane daha istediğim oyuncular var. Buradan çıkınca onun çalışmaları var. İyi bir takımı, çok daha iyi bir takım yapmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.