Abdullah Avcı: 'Artık hedefimiz belli'

İsmi ilk anıldığında soru işaretleri vardı, 'Camiaya uyum sağlayamaz, baskıyı kaldıramaz' dendi. O ise en başından bu yana koyduğu hedefleri tek tek gerçekleştirdi.Camiaya birleştirdi, saha içinde saha dışında büyük bir birliktelik elde etti. Önce savunmayı toparlayan, ardından kazanan bir takım karakteri oluşturan Abdullah Avcı son 6 maçta topladığı 16 puanla gözünü zirveye dikti.Deneyimli teknik adamın ekibiyle birlikte yaptığı değerlendirmede, "dediği öğrenildi.