Abdullah Avcı: 'Artık bahane yok, biz son şampiyonuz'

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'e yenilerek zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Giresunspor maçından mutlak 3 puan bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuları ile sık sık toplantılar yaparak uyarılarda bulundu.



Fotomaç Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine ger; tecrübeli teknik adamın takıma yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe derbisinde istediğim her şeyi yaptınız. Karagümrük maçında ise kimseyi tanıyamadım. Derbide futbolun doğrularını yaparak net bir galibiyet alıyorsunuz. Üç gün sonra ise sahada yokları oynuyorsunuz. Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Giresun galibiyeti ile hem Karagümrük mağlubiyetini unutalım hem de herkese unutturalım" dediği ifade edildi.



"SON ŞAMPİYONUZ"



Avcı şöyle devam etti: "Bu forma herkese nasip olmaz. En zor zamanlarda bile bir çıkış yolu bulabiliyoruz. Sahaya kim çıkarsa gerekeni yapmalı. Bahane yok. Bunun için her kulvarda iddialı olmalıyız. Sahada 90 dakika mücadele eden, oyun disiplinine sadık kalan, arkadaşına yardım eden bir oyun istiyorum. Biz son şampiyon takımız ve şampiyon gibi oynamaya devam etmeliyiz. Bunu unutmayın. Rakiplerimiz bize karşı ekstra motive oluyor. Bu nedenle hata yapmamamız gerekiyor. Sahada yüksek enerjiyle oynayan bir Trabzonspor olduğu sürece istediğimiz sonucu alırız. Yeni bir başlangıç için, beyaz sayfa açmak için kazanalım."





