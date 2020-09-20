Abdullah Avcı: 'Arda Turan, sahadaki teknik direktördür'

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ile ilgili beIN Sports ekranlarında Abdullah Avcı'dan yorum geldi.



Avcı, Arda Turan'ın oyun zekasına dikkat çekerken, "Arda, Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımında önemli işler yaptı. Avrupa'nın en iyi hücum yapan takımında da oynadı. Oyunun iki yönünü de çok iyi biliyor. İnanılmaz bir oyun zekası ve tekniği var. Şu anda iyi gidiyor. Arda bugün yarım oynuyor denebilir ama bugün için sahada bir teknik direktör aklıdır" mesajını verdi.



