Abdullah Avcı, Alioski'yi çok istiyor

T rabzonspor'da teknik ekibin talebi doğrultusunda transfer gündemine giren sol bek Ezgjan Alioski için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.



Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda menajer sorunu ortaya çıktı. Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon Euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontrata farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti.



Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan bordo-mavili yönetimin, Alioski dışında yine Premier Lig'den bir sol bekle daha temas halinde olduğu da ifade edildi.



Ezgjan Alioski'nin adı zaman zaman Galatasaray ile de anılıyor

