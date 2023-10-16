Abdullah Avcı, Alanyaspor'u bekliyor!

Trabzonspor'da akıllar Alanyaspor maçında. Bordo-mavili takımda ikinci dönemine Alanya mücadelesiyle start verecek olan teknik direktör Abdullah Avcı, milli arayı iyi değerlendirirken oyuncularıyla yaptığı toplantıda tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguluyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan ve Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibinde Avcı, Alanyaspor galibiyetiyle hem taraftarın gönlünü almak hem de çıkış için ilk adımı atmak istiyor. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine, "Ben sizin kalitenizi biliyorum ve size güveniyorum. Alanyaspor maçını kazanarak milli aradan sonra seri galibiyetler için ilk adımı atmalıyız. Ondan sonra da gerisi gelecektir" diye konuştuğu öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın sistemde de bazı değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle şampiyonluğa ulaşılan sezondan tanıdığı oyuncuları farklı bölgelerde deneyecek. Avcı'nın en güvendiği ise Bakasetas olduğu ortaya çıktı. Yunan futbolcuya 10 numara görevini vermeyi düşünen Avcı, Visca'nın da tecrübesinden yararlanarak her ismin performansını artırmak istiyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan ve Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibinde Avcı, Alanyaspor galibiyetiyle hem taraftarın gönlünü almak hem de çıkış için ilk adımı atmak istiyor. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine, "Ben sizin kalitenizi biliyorum ve size güveniyorum. Alanyaspor maçını kazanarak milli aradan sonra seri galibiyetler için ilk adımı atmalıyız. Ondan sonra da gerisi gelecektir" diye konuştuğu öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın sistemde de bazı değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle şampiyonluğa ulaşılan sezondan tanıdığı oyuncuları farklı bölgelerde deneyecek. Avcı'nın en güvendiği ise Bakasetas olduğu ortaya çıktı. Yunan futbolcuya 10 numara görevini vermeyi düşünen Avcı, Visca'nın da tecrübesinden yararlanarak her ismin performansını artırmak istiyor.